Sakarya, Karabük ve Bartın'da, Ataturk özlemle anıldı - Son Dakika

Sakarya'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te hayat durdu. Sürücüler araçlarından inerek, vatandaşlar ise bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu. Karabük'te saatler 09.05'i gösterdiği anda hayat durdu. Karabük Kardemir Kavşağı'nda seyir halinde bulunan araç sürücüleri, araçlarını durdurup aşağı inerek saygı duruşundu bulundu. Bartın'da ise saatler 09.05'i gösterdiğin sokaklarda bulunan herkes bulunduğu yerde durarak saygı duruşuna geçti.

- Sakarya