Sakarya, Karabük ve Bartın'da, Ataturk özlemle anıldı - Son Dakika

Sakarya, Karabük ve Bartın'da, Ataturk özlemle anıldı
10.11.2020 10:57
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümünde Sakarya, Karabük ve Bartın'da hayat durdu.
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'ün ölümünün 82'nci yıl dönümünde Sakarya
, Karabük ve Bartın
'da hayat durdu.
Sakarya'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te hayat durdu. Sürücüler araçlarından inerek, vatandaşlar ise bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu. Karabük'te saatler 09.05'i gösterdiği anda hayat durdu. Karabük Kardemir Kavşağı'nda seyir halinde bulunan araç sürücüleri, araçlarını durdurup aşağı inerek saygı duruşundu bulundu. Bartın'da ise saatler 09.05'i gösterdiğin sokaklarda bulunan herkes bulunduğu yerde durarak saygı duruşuna geçti.
- Sakarya
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