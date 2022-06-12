Sakarya, Karabük ve Kocaeli'de sağanak etkili oldu.

Sakarya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Karabük'te de aniden bastıran sağanak kent merkezinde etkili oldu. Caddelerde su birikintileri oluşması nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerledi. Kentte şiddeti azalan yağış aralıklarla devam ediyor.

Kocaeli'de de aniden bastıran sağanak yollarda su birikintilerine neden oldu.