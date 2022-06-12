Sakarya, Karabük ve Kocaeli'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya, Karabük ve Kocaeli'de sağanak etkili oldu

12.06.2022 16:19
Sakarya, Karabük ve Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Sakarya, Karabük ve Kocaeli'de sağanak etkili oldu.

Sakarya, Karabük ve Kocaeli'de sağanak etkili oldu.

Sakarya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Karabük'te de aniden bastıran sağanak kent merkezinde etkili oldu. Caddelerde su birikintileri oluşması nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerledi. Kentte şiddeti azalan yağış aralıklarla devam ediyor.

Kocaeli'de de aniden bastıran sağanak yollarda su birikintilerine neden oldu.

Sakarya, Karabük ve Kocaeli'de sağanak etkili oldu
Sakarya, Karabük ve Kocaeli'de sağanak etkili oldu
Sakarya, Karabük ve Kocaeli'de sağanak etkili oldu
Sakarya, Karabük ve Kocaeli'de sağanak etkili oldu
Sakarya, Karabük ve Kocaeli'de sağanak etkili oldu

YORUMLAR
500
Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü, Sakarya'dan madalyalar ile döndü Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü, Sakarya'dan madalyalar ile döndü Evine elektrik bağlanmayan kişinin sorunu KDK'nin kararıyla çözüme kavuştu Evine elektrik bağlanmayan kişinin sorunu KDK'nin kararıyla çözüme kavuştu
Kaynak: AA

Kocaeli, Karabük, Sakarya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya, Karabük ve Kocaeli'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
16:25 Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak
15:59 Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi
15:41 AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı "Hayati Uyarı Bildirimi" sosyal medyada gündem oldu
15:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sinyali: Takımı bozmayı düşünmüyoruz, 3-4 nokta atışı transfer yapacağız
15:30 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa "acil durum" uyarısı: Öğleden sonra gelecek şiddetli yağış sonucu daha çok olumsuzla karşılaşabiliriz
15:03 Yunan vekilden Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar
14:56 Eski Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'dan bomba itiraf: 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım
14:52 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "sel baskını" bilançosu: Son 4 günde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu, 166 kişi mahsur kaldı
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 16:35:57. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya, Karabük ve Kocaeli'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement