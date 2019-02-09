Sakarya Kartal'da Çöken Binanın Kurbanı Şevval, Duvağıyla Uğurlandı

İstanbul Kartal
'daki 8 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan ve 2 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Şevval Yılmaz, tabutunun üzerinde gelin duvağı konularak gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu yaşanan faciada enkaz altına kalan Şevval Yılmaz'ın olaydan 2 gün sonra cesedine ulaşıldı. Otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınan Şevval Yılmaz'ın cenazesi bu sabah saatlerinde baba ocağı olan Sakarya
'nın Hendek
ilçesi Kırktepe Mahallesi'ne getirildi. Kartal'da sağlık lisesinde okuyan ve hemşire olma hayali kuran talihsiz Şevval, bu sabah helallik alınması için son kez baba ocağına taşındı. Yılmaz'ın ailesi ve akrabaları, burada gözyaşlarına boğuldu. Şevval'in tabutu, daha sonra gözyaşları arasında cenaze namazının kılınacağı Kırktepe Merkez
Camii'ne taşındı. Acılı aile burada taziyeleri kabul etti. Şevval'in babası Çetin, ağabeyi Gökhan Yılmaz
, teyzeleri, yakınları ve arkadaşları taziye sırasında tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Cenaze namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan
ile Şevval'in Kartal'da okuduğu okuldaki arkadaşları katıldı. Şevval'in tabutuna gelinlik duvağı konuldu. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazı kılındığı sırada cami bahçesinde adım atacak yer kalmadı.
Şevval'in amcası Adem Yılmaz, genç kızın facia sırasında darbeler sonucu değil havasızlıktan öldüğünü düşündüklerini belirterek, "Evde oturuyordular, ben de orada oturuyorum. Sonra bir haber geldi bina çöktü diye. Hemen koştuk, annesini 5 saat sonra çıkardılar. Bina caddeye doğru yatınca arkası açıldı, arkadan çıkardılar. Bu ön tarafa düşmüş, annesine deprem oluyor demiş annesi hayır demiş. O arada dairenin çıkışına doğru kaçmış, bina çökünce kirişin altında kalmış. İlk raporlara göre havasızlıktan öldü, muhtemelen öyle vücudunda pek bir şey yoktu, adli tıp raporu bu şekilde." dedi.
Şevval, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Kırktepe Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
ANNESİNE SÖYLEMEDİLER
Şevval ile birlikte enkaz altında kalan ve molozları içinden yaralı olarak çıkarılan anne Güler Yılmaz
'ın kızının cesedine ulaşıldığından habersiz olduğu öğrenildi. Ailenin, İstanbul'da bir hastanede tedavi gören anneye acı haberi tedavisi sonrası vereceği belirtildi.