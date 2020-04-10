Son Dakika › Güncel › Sakarya -Kavgayı ayırmaya gelen polislere meşaleli, pastalı sürpriz - Son Dakika
Sakarya -Kavgayı ayırmaya gelen polislere meşaleli, pastalı sürpriz
1 saat önce
Kavgayı ayırmaya gelen polislere meşaleli, pastalı sürprizSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, senaryo gereği kavga eden gençler, ayırmaya gelen polislere sürpriz yaptı.
Kavgayı ayırmaya gelen polislere meşaleli, pastalı sürpriz
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, senaryo gereği kavga eden gençler, ayırmaya gelen polislere sürpriz yaptı. Meşale yakan gençler, pasta ile Polis Haftası'nı kutladı.
Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde, polis ekiplerine 14 kişilik bir grubun taşlı sopalı kavga ettiği ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden gençleri ayırdı. Bu sırada meşaleler yakan gençler, polisleri alkışlamaya başladı. Polisler büyük bir şaşkınlık yaşarken, gençler pasta getirerek Polis Haftası'nı kutladı. Gençler, polislerle birlikte fotoğraf çektirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:28 Kaynak: DHA
Son Dakika Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi Bakan Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı