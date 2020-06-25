SAKARYA Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralıSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Adapazarı Emirdağ Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Ahmet Memiş idaresindeki 54 KV 589 plakalı otomobil ile Hacer Nalbant idaresindeki 34 NP 1645 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ahmet Memiş'in kontrolünden çıkan otomobil refüje çıktı. Kazada yaralanan Ahmet Memiş ve annesi Halime Memiş ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:33 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SAKARYA Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:27 Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı