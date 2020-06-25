SAKARYA Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

SAKARYA Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralıSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adapazarı Emirdağ Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Ahmet Memiş idaresindeki 54 KV 589 plakalı otomobil ile Hacer Nalbant idaresindeki 34 NP 1645 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ahmet Memiş'in kontrolünden çıkan otomobil refüje çıktı. Kazada yaralanan Ahmet Memiş ve annesi Halime Memiş ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Memiş, Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:33 Kaynak: DHA

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