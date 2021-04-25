SAKARYA KAYIP OLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ NEHİRDE BULUNDU - Son Dakika

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 2 gündür kayıp olan İbrahim Yüce'nin (70) cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu.

Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi Bekirefendi Sokak'ta yaşayan İbrahim Yüce'den önceki gün haber alamayan oğlu polise başvurarak yardım istedi. İbrahim Yüce'nin en son Sakarya Nehri kenarında görüldüğü bilgisi üzerine dün, Alifuat Paşa mevkiinden itibaren arama çalışması başlatıldı. Kocaeli'den gelen dalgıç polisler nehirde arama yaptı. Bugün devam eden arama çalışmaları sonucu dalgıç polisler, arama çalışmalarının başladığı bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzağında İbrahim Yüce'nin cansız bedenini buldu. Yüce'nin oğlunun intihar etmesinin ardından psikolojisinin bozulduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.