Sakarya kaza anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)

Adapazarı'nda otomobil ile servis aracının çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Caddede ilerlerken sokağa girmek için dönüş yapan otomobile minibüsün çarptığı, otomobilin elektrik direği ile minibüs arasında sıkıştığı, olay yerinde bulunan vatandaşların hızlı gittiği gerekçesiyle servis sürücüsüne saldırdığı görüldü.