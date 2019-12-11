Sakarya kaza yapan otomobilden düşen bayrağı katlayıp, araca koydu - Son Dakika
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Sakarya kaza yapan otomobilden düşen bayrağı katlayıp, araca koydu

6 saat önce

Kaza yapan otomobilden düşen bayrağı katlayıp, araca koyduAdapazarı'nda, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza yapan otomobilden düşen bayrağı katlayıp, araca koydu

Adapazarı'nda, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Bir polis memuru, kaza sırasında otomobilden düşen bayrağı kaldırıp, katlayarak aracın içerisine koydu.

Kaza, öğle saatlerinde, D-650 karayolu Güneşler mevkisinde meydana geldi. Yücel Haymana yönetimindeki 54 AY 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, Haymana yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Haymana, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bir trafik polisi, hurdaya dönen otomobilden düşen Türk bayrağını yerden kaldırıp, katlayarak aracın içine geri koydu. Polis memurunun hareketi çevredekilerin takdirini kazandı.

Araç çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya kaza yapan otomobilden düşen bayrağı katlayıp, araca koydu

Adapazarı, Haymana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:04 Kaynak: DHA
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