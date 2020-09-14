Kazada yaralanan sürücünün kurtarılma anı kask kamerasına yansıdı
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 15 Mayıs 2020'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölmüş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Kazada araçta sıkışan sürücünün kurtarılma anı, itfaiye ekibinin kask kamerasına yansıdı.
Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde 15 Mayıs günü meydana gelen trafik kazasında, Necdet Pala idaresindeki 34 RP 522 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı yöne geçip Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çalışan Mustafa Demir idaresindeki 52 LL 180 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada sürücüler Necdet Pala ve Mustafa Demir'in yanı sıra Abdulbaki Buğday, Veli Vel ve İbrahim Uçar yaralandı. Ağır yaralanan Mustafa Demir kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaşanan kazada araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılma anları Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince kullanılan kask kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:36 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SAKARYA Kazada yaralanan sürücünün kurtarılma anı kask kamerasına yansıdı - Son Dakika