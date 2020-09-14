SAKARYA Kazada yaralanan sürücünün kurtarılma anı kask kamerasına yansıdı - Son Dakika

SAKARYA Kazada yaralanan sürücünün kurtarılma anı kask kamerasına yansıdı

Kazada yaralanan sürücünün kurtarılma anı kask kamerasına yansıdıSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 15 Mayıs 2020'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölmüş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

Kazada yaralanan sürücünün kurtarılma anı kask kamerasına yansıdı SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 15 Mayıs 2020'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölmüş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Kazada araçta sıkışan sürücünün kurtarılma anı, itfaiye ekibinin kask kamerasına yansıdı. Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde 15 Mayıs günü meydana gelen trafik kazasında, Necdet Pala idaresindeki 34 RP 522 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı yöne geçip Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çalışan Mustafa Demir idaresindeki 52 LL 180 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada sürücüler Necdet Pala ve Mustafa Demir'in yanı sıra Abdulbaki Buğday, Veli Vel ve İbrahim Uçar yaralandı. Ağır yaralanan Mustafa Demir kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaşanan kazada araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılma anları Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince kullanılan kask kameralarına yansıdı.

Son Dakika

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Girit'in güneyindeki doğal gaz rezervleri Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılar

Ali Babacan, koronavirüsü nasıl yakalandığını anlattı: Genel merkezimizdeki yoğun ziyaretçi trafiğinden kaptım

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi

NTV ile yollarını ayıran Ali Ece, TRT Spor'a transfer olduğunu duyurdu

Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek

Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz

Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu

İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, silahlı saldırıya uğradı

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı