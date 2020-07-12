SAKARYA Kenan Sofuoğlu, Ramazan'ın hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

SAKARYA Kenan Sofuoğlu, Ramazan'ın hayalini gerçekleştirdi

Kenan Sofuoğlu, Ramazan'ın hayalini gerçekleştirdiTRABZON'a bağlı Yomra ilçesinde yaşayan ve bisikletini yaptığı tasarımla motosiklete benzeten 14 yaşındaki Ramazan Can'ın motosiklet hayalini, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu gerçekleştirildi.

Kenan Sofuoğlu, Ramazan'ın hayalini gerçekleştirdi

TRABZON'a bağlı Yomra ilçesinde yaşayan ve bisikletini yaptığı tasarımla motosiklete benzeten 14 yaşındaki Ramazan Can'ın motosiklet hayalini, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu gerçekleştirildi. Sofuoğlu, Ramazan Can'a motosiklet hediye etti. Yomra'da yaşayan Ramazan Can, kullandığı bisikleti motosiklete benzetince dikkat çekmişti. AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Ramazan Can ve ailesini Sakarya'da ağırladı. Akyazı ilçesinde bulunan kendine ait antrenman pistinde Ramazan Can ve ailesiyle buluşan Sofuoğlu, önce Ramazan'la birlikte motosiklet sürdü, ardından ise Ramazan Can'a bir motosiklet hediye etti. Ramazan Can'ın gelecek vadettiğini belirten ve motosiklet yarışı seçmelerine davet eden Sofuoğlu, Ramazan Can'a ehliyet almadan motosiklet kullanmaması gerektiğini söyleyerek, ekipmansız motosiklete binmeyeceği konusunda da söz aldı. Kenan Sofuoğlu, Ramazan'ın bisiklete yaptığı tasarımı çok beğendiğini söyleyerek, ?Ben meclisteyken başka bir milletvekilimiz bana Ramazan ile ilgili çıkan haberi gösterdi ve ben de ilk kez orada gördüm. Bisikletine yaptığı tasarımı çok beğendim ve bisikleti de eski görünce aklımdan Ramazan'a bisiklet hediye etmek gelmişti. Sonrasında Ramazan'ı ailesiyle birlikte Sakarya'ya çağırarak motosiklete bindirelim dedik ama sadece bindirmekle kalmayarak bu kadar hevesli bir çocuk için Yamaha markasına rica ettim ve beni kırmadılar, hediye ettiler. Ramazan'ın haberi yoktu bu arada motordan, sadece motorla olmaz diyerek kask, elbise gibi hediyeleri de herkes Ramazan'a yolladı ve bu mutluluğa ortak oldu? dedi. Ramazan Can ise, 'Küçüklüğümden beri hep motora binmek istiyordum. Sonra aklıma geldi, yapabilirim dedim ve yaptım. Şimdi de gerçek bir motosikletim oldu. Teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu, Ramazan Can, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYA Kenan Sofuoğlu, Ramazan'ın hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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