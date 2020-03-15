SAKARYA Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAKARYA Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga 2 yaralı - Son Dakika

SAKARYA Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga 2 yaralı

6 saat önce

Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralıSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 1 kişi darp sonucu yaralandı.

Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 1 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Serdivan Köprübaşı Mahallesi Aralık Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Dükkan sahibi Rıfat S. yanında Mehmet İ. ile beraber kiracısı Feridun G.'nin işlettiği restorana geldi. Feridun G. ile Rıfat S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalye fırlatması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı. Arbede sırasında Feridun G., Mehmet İ.'yi bıçaklarken, Rıfat S. ise darbedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde incelemede bulundu. Feridun G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga 2 yaralı

Köprübaşı, Serdivan, Aralık, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı

Son Dakika Haberleri
06:02 Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
05:56 Avustralya'da Kovid-19 karantinasına uymayanlara para ve hapis cezası verilecek
05:55 Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
05:28 Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
05:20 Peru'da Ulusal Acil Durum ilan edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 06:25:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SAKARYA Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]