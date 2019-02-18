Son Dakika Haberleri: Sakarya Kırımlı Türkleri; Geleneksel Salı Sohbetine

Sakarya Kırımlı Türkleri; Geleneksel Salı Sohbetine

1 saat önce

Sakarya Kırımlı Türkleri Derneği "Geleneksel Salı Sohbeti"ni, yönetim ve üyelerin katılımıyla derneğin hizmet binasında gerçekleşti.

Sakarya Kırımlı Türkleri; Geleneksel Salı Sohbetine, System.String[]

Sakarya Kırımlı Türkleri Her hafta Salı günleri derneğin Sakarya Caddesi Aziziye Camii karşındakiderneğin hizmet binasında "Salı Sohbeti" gerçekleştiren ve bunu geleneksel hale getiren Sakarya Kırımlı Türkleri Derneği Başkanı Vefa Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyeleri; bu hafta da yoğun bir üye ve misafirlerini ağırladı.

Kırım'daki son gelişmeler ve Şubat ve Mart ayı içerisinde yapmayı planladıkları etkinlikler hakkındabilgilendirmenin gündeme taşındığı buluşmada; Dernek Başkanı Vefa Coşkun; misafirlerinepilav ve tatlı ikramında bulundu. Her Salı misafir ve üyelerini derneklerine beklediklerini ifade eden Başkan Vefa Coşkun; "AmacımızKırım ruhunu yaşatmak ve hatırlatmak yaşadığımız şehirde gönül birliğimizi güçlendirmektir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:29 Kaynak: Bültenler

Aziziye, Sakarya, Kırımlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı Hackerların Yeni Gözdesi İnternet Bağlantılı Buzdolapları Oldu

Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı Benzine 27 Kuruş Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:32:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya Kırımlı Türkleri; Geleneksel Salı Sohbetine
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]