Sakarya Kırımlı Türkleri; Geleneksel Salı Sohbetine

Sakarya Kırımlı Türkleri Her hafta Salı günleri derneğin Sakarya Caddesi Aziziye Camii karşındakiderneğin hizmet binasında "Salı Sohbeti" gerçekleştiren ve bunu geleneksel hale getiren Sakarya Kırımlı Türkleri Derneği Başkanı Vefa Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyeleri; bu hafta da yoğun bir üye ve misafirlerini ağırladı.

Kırım'daki son gelişmeler ve Şubat ve Mart ayı içerisinde yapmayı planladıkları etkinlikler hakkındabilgilendirmenin gündeme taşındığı buluşmada; Dernek Başkanı Vefa Coşkun; misafirlerinepilav ve tatlı ikramında bulundu. Her Salı misafir ve üyelerini derneklerine beklediklerini ifade eden Başkan Vefa Coşkun; "AmacımızKırım ruhunu yaşatmak ve hatırlatmak yaşadığımız şehirde gönül birliğimizi güçlendirmektir" dedi.