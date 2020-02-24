Sakarya kıyıda bulunan yunuslar öldürüldü mü - - Son Dakika
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Sakarya kıyıda bulunan yunuslar öldürüldü mü -

7 saat önce

Kıyıda bulunan yunuslar öldürüldü mü (2)BALIKÇILAR İDDİALARA CEVAP VERDİ Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yunusların balıkçılar tarafından öldürüldüğü iddialarına balıkçılar cevap verdi.

Kıyıda bulunan yunuslar öldürüldü mü (2)

BALIKÇILAR İDDİALARA CEVAP VERDİ Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yunusların balıkçılar tarafından öldürüldüğü iddialarına balıkçılar cevap verdi. Balıkçı Ali Beyaz kendilerinin duyarlı olduğunu belirterek, 'Balıkçılar bu konuda duyarlıdır ve doğaya saygılıdır. Balıkçılar balıkların korunması için ellerinden geleni yapmaktadır, çoğu zaman ağlara takılan balıkları da kurtararak denize salmaktadır. Bu gibi asılsız söylentilerle buradaki balıkçıları karalamak istiyorlar, ancak bunun sebebini maalesef bilmiyoruz. Yunuslar yıllardır ağlardaki balıkları yerler, ancak hiçbir zaman balıkları vuran biri olmadı. Zaten kayıklarda silah bulundurmak yasak. Eğer böyle bir şey olsa bizim haberimiz olur, bunu zaten insan olan biri yapmaz.' dedi. Balıkçı Raşit Özden, 'Yunusların ağları koparacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Biz zaten balıkları elimizden geldiğince korumaya ve kollamaya çalışıyoruz zaten. Bizim balıkçılara bir zararı yoktur yunusların, bizde zarar vermeyiz onlara. Zaten bizim ağlarımız ölçülü, ufak balıkları tutmaz. Ufak gelince biz yunuslara atarız balıkları onlar yesin diye, kollarız onları.' diye konuştu. Balıkçı Şaban Özden ise, 'Yunuslar balıkçıların dostudur, onların sıkıştırdığı balıkları tutarız biz. Yunuslarla bir sorunumuz yok. Bize zararı olmayan, aksine faydası olan bir hayvandır o. Balıkçılardan da bir zarar gelmez yunuslara.' dedi.

Sakarya kıyıda bulunan yunuslar öldürüldü mü -

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:27 Kaynak: DHA
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