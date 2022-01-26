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Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de karla mücadele sürüyor

26.01.2022 10:53
Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de karla mücadele sürüyor

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.

Kocaali ilçesinde kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmasının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ekiplere kolaylıklar diledi.

Kocaali- Akçakoca yolundaki denetimlerde, Kaymakam Emre Nebioğlu ve Belediye Başkanı Ahmet Acar da yer aldı.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kara rağmen kentteki yolları açık tuttuklarını, şehrin her noktasında ekiplerin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Kocaeli

Kocaeli'de don tehlikesi nedeniyle kent genelindeki merkezi noktalarda solüsyon ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde sıcaklığın düşmesiyle beraber buzlanma riski bulunduğu, tüm sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Ana hatlarda kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Ana yolların tamamı kardan temizlenmiş ve tuzlanmış olup çalışmalarımız devam etmektedir." bilgisi verildi.

Gece boyunca karın etkisini gösterdiği bölgelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, İzmit ilçesinde Ortaburun Mahallesi'nde kar nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık ekibini uzun uğraşlar sonucunda kurtardı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 131 santimetre ölçüldü. Kayak merkezi yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolları açık tutmak için çalıştıklarını belirterek, "Ekiplerimiz sahada. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve belediye çalışanlarına, Karayolları personeline, güvenlik birimlerimize ve sahada emek veren herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Düzce

Düzce'de D-100 kara yolunun Bolu Dağı çıkışı ve D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca geçişinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede küçük çaplı kazalar dışında ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Yığılca ilçesinde ekipler, yolların kapanmaması için mücadele veriyor.

İstanbul ve Ankara'ya ulaşımın sağlandığı Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunda ulaşımda aksama yaşanmazken, ekipler ring halinde bölgede kontrolleri sürüyor.

Öte yandan, kent merkezinde devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı. Düzce Belediyesi ekipleri, ana arterlerin kapanmaması için çalışma yürütüyor.

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de karla mücadele sürüyor
Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de karla mücadele sürüyor
Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de karla mücadele sürüyor

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Sakarya, Kocaeli, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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