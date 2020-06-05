Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı yerler ile park, piknik ve dinlenme alanlarını düzenli dezenfekte ediyor.

Öte yandan, kent genelinde maske dağıtımları sürdürülüyor.

Kocaeli

Kocaeli Ticaret Odasından (KOTO) yapılan açıklamaya göre, alışveriş merkezleri yöneticileriyle düzenlenen istişare toplantısında, normalleşme dönemine ilişkin yol haritası oluşturuldu.

KOTO Başkanı Necmi Bulut, yaptığı konuşmada, AVM'lerde ticaret yapan üyelerin sorunlarına, kamu kesimi temsilcileriyle birlikte çözüm arayacaklarını belirterek, başa dönmemek için alınan tedbirlerin ve kurallara uyulmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise yaşamın normale dönmesi için bakanlıkların aldığı bütün karar ve uygulamaların titizlikle yerine getirildiğini kaydederek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin ticaretinde önemli bir yeri olan AVM'lerin sorunlarına çözüm getirici çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya da salgın sürecinin hem sağlık hem ticaret yönüyle yönetilmesi gerektiğine işaret ederek, "Ticari tedbirlerin alınmasına özen göstermeliyiz. Kovid-19 normalleşme sürecinde denetlemeler devam ediyor. Denetleme, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Ticaret Odasından oluşturulan ekip ile sürdürülüyor." değerlendirmesine bulundu.

İl Sağlık Müdürü Yardımcısı İrfan Kaynar ise AVM'lerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması için gerekli bütün önlemleri detaylı olarak anlattı.

Düzce

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan ve ekibi ise turizm işletmelerini tek tek denetleyerek Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki genelgeye uygunluğu, maske ve eldiven kullanımı, salonların dezenfeksiyonu gibi konularda, iş yeri sahiplerine uyarıda bulundu.

Öte yandan, Düzce Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurduğu maske atölyesinde üretim kapasitesini 20 bin maskeye çıkardı. Atölyede STK temsilcileri gönüllü işçilik yapıyor.