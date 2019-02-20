Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de Yoğun Sis

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de yoğun sis etkili oluyor.

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de yoğun sis etkili oluyor.



Sakarya'da kent genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis, hayatı olumsuz etkiledi.



Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisin etkili olduğu Serdivan ilçesinde trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



Bu arada sis, kentin bazı noktalarında güzel manzara oluşturdu.



Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.



Kocaeli



Kocaeli'de kent genelinde gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde sürücüler ilerlemekte zorlandı.



İşlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kentin yüksek kesimlerdeki Erenler ve Ayazma mahallelerinde zor anlar yaşadı.



Vapur seferlerine ara verildi



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkisini artıran sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini 250 metrenin altına düşürdü.

İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle sabah saatlerindeki vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Hava koşullarının düzelmesinin ardından iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi.



Düzce



Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle şehir merkezi, D-100 kara yolunun Çoban, Aydınpınar, Doğanlı ve Kervan kavşakları ile Kalıcı Konutlar bölgesinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.



Güzergahlarda bulunan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.



Meteoroloji yetkilileri ise kentteki sisin bir süre daha etkili olacağını bildirdi.

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