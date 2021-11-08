Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Adapazarı ilçesinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi azalınca sabah işe gitmek için yola çıkan sürücüler dikkatle ilerledi.

Donatım Park'ta kafe olarak kullanılan uçak da sisle güzel görüntü oluşturdu. Sis, Kocaali ilçe merkezinde de etkili oldu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de sahil kesimi ile ilçe merkezinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, trafikte dikkatli seyretti.

Düzce'de görüş mesafesi 30 metreye düştü

Düzce kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Yoğun sis özellikle Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci ve Otluoğlu mahalleleri ile Küçük ve Büyük Melen, D-100 kara yolunun Kapıcı ve Hacıkadirler ile Düzce- Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı mevkilerinde etkili oluyor.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle bu güzergahlarda yavaş ilerliyor.

Kontrollerini sıklaştıran polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Sisin ovanın üzerini kaplaması drone ile de görüntülendi.