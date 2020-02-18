Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de yoğun sis etkili oldu

7 saat önce

Sakarya'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de yoğun sis etkili oldu, System.String[]

Sakarya'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sisin etkili olduğu Serdivan, Erenler ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerlerken yayalar ise okula ve iş yerlerine giderken zorluk çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

- Kocaeli

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan sis dolayısıyla kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İşlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, sis nedeniyle Erenler, Tepeköy, Malta ve Ayazma mahallelerinde zor anlar yaşadı.

- Düzce

Düzce'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle güçlükle ilerledi.

Trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alırken, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri yönünde uyardı.

Sakarya, Kocaeli ve Düzce illerinde yoğun sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kocaeli, Sakarya, Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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