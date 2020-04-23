Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardında meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sakarya'da, kentin en işlek olduğu Demokrasi Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Çark Caddesi ile ana arterler ve sokakların boş olduğu görüldü.

Polislerin devriye attığı sokak ve caddelerde vatandaşların, kısıtlamaya uygun davrandığı gözlendi.

Kocaeli

Kocaeli'de şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yenicuma, Fevziye ve Sabri Yalım parkları sessizliğe büründü.

Zonguldak



Zonguldak'ta da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların sınırlandırmaya uygun davrandığı, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanmadığı görüldü.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, istisna kapsamındaki çalışanların dışında, sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.