SAKARYA KONTROLDEN ÇIKAN DOMATES YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ SÜRÜCÜ KAZAYI YARALANMADAN ATLATTI - Son Dakika

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan TEM Otoyolu girişindeki virajda kontrolden çıkan domates yüklü kamyon devrildi. Sürücü kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Arifiye Gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Antalya'dan İstanbul'a domates götüren Nevzat Toğrul idaresindeki 34 LMA 98 plakalı domates yüklü kamyon, D-650 Karayolu'ndan TEM Otoyolu'na giriş yapmak için bağlantı yoluna girdi. Virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yeşillik alana devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri gönderildi. Acil sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, sürücü Nevzat Toğrul'un kazada yaralanmadığı anlaşıldı. Yeşillik alana devrilen kamyon, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı yaralanmadan atlatan sürücü Nevzat Toğrul, 'Hep döndüğümüz bir viraj, çokta yavaştım ama sanırım kasadaki mal devrilerek kamyonu buraya yatırdı. Şükür bana bir şey olmadı' dedi.