SAKARYA Koronavirüs nedeniyle Ukrayna'ya döndüler - Son Dakika
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SAKARYA Koronavirüs nedeniyle Ukrayna'ya döndüler

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle Ukrayna'ya döndülerTÜRKİYE'de bulunan 60 Ukrayna vatandaşı koronavirüs salgını nedeniyle Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limana yanaşan gemiye binerek ülkelerine döndü.

Koronavirüs nedeniyle Ukrayna'ya döndüler

TÜRKİYE'de bulunan 60 Ukrayna vatandaşı koronavirüs salgını nedeniyle Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limana yanaşan gemiye binerek ülkelerine döndü.

Koronavirüs salgını nedeniyle Ukrayna'ya dönmek isteyen 60 Ukrayna vatandaşı, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan limana geldi. Saat 01.30 sıralarında Karasu Limanına yanaşan 'Vilnius' isimli gemide bulunanlar sağlık kontrollerinden geçirildi. 73 yolcu ile gemide çalışan 3 kişi sağlık kontrollerinden geçirilerek saat 05.00 sıralarında limana alındı. Saat 05.30 sıralarında ise Ukrayna'ya gitmek için Karasu Limanına gelen 60 yolcu, gemiye alınmaya başlandı. Gemi saat 08.00 sıralarında hareket ederek Odessa limanına gidecek.

SAKARYA Koronavirüs nedeniyle Ukrayna'ya döndüler

Koronavirüs, Sakarya, Ukrayna, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:46 Kaynak: DHA

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