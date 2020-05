SAKARYA Koruyucu tulum giyip, gözlük ve maske takarak tıraş yaptı - Son Dakika

Koruyucu tulum giyip, gözlük ve maske takarak tıraş yaptı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde berber Ceyhun İçöz (38), ilk iş gününde aldığı önlemlerle sağlık çalışanlarını aratmadı. Ceyhun İçöz koruyucu gözlük ve maske takıp, tulum giyerek tıraş yaptı.

Kaynarca Merkez Mahallesi'nde berberlik yapan Ceyhun İçöz, müşterilerini giydiği koruyucu tulum, taktığı maske ve gözlükle tıraş etti. Berber aldığı önlemlerle vatandaşların ilgisini çekerken, müşteriler alınan önlemden memnun kaldı. Her şeyden önce vatandaşların sağlığını düşündüklerini belirten Ceyhun İçöz, "Önlemlerimizi alarak dükkanımızı açtık. Devletin bize söylemiş olduğu tedbirlerimizi uyarak tıraş yapmaya başladık. Sağlık tedbirlerimizi de aldık, önce müşterimizin sağlığı sonra kendi sağlığımız. İnşallah ülke olarak koronavirüs belasından bir an önce kurtuluruz ve her şey normale döner." diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinde berbere gelerek tıraş olan Cihat Özdemir, "Önlemler çok iyi olmuş. Uzun zamandır tıraş olmamıştık, çok memnun kaldık." diye konuştu.

Tıraş olan Muhittin Çomlu ise, "50 günden beri tıraş olamıyoruz, işe gitmeden bir rahatlayalım dedim. Berber kardeşimizde gerekli önlemleri almış. Mutlu günlere doğru gidiyoruz inşallah" dedi.