Sakarya kovanın içinde yaktıkları ateş 1 işçiyi zehirledi, 3 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya kovanın içinde yaktıkları ateş 1 işçiyi zehirledi, 3 işçi hastanelik oldu - Son Dakika

Sakarya kovanın içinde yaktıkları ateş 1 işçiyi zehirledi, 3 işçi hastanelik oldu

6 saat önce

Kovanın içinde yaktıkları ateş 1 işçiyi zehirledi, 3 işçi hastanelik olduSAKARYA'nın Hendek ilçesinde, ısınmak için soba kovasının içinde ateş yakan Afganistan uyruklu 4 işçi, konteyner evde baygın bulundu.

Kovanın içinde yaktıkları ateş 1 işçiyi zehirledi, 3 işçi hastanelik oldu

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, ısınmak için soba kovasının içinde ateş yakan Afganistan uyruklu 4 işçi, konteyner evde baygın bulundu. 1 işçinin zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3 işçi ise hastanede tedaviye alındı. Olay, TEM yolunun Hendek mevkisinde bulunan dinlenme tesisi yakınındaki konteyner evde meydana geldi. Dinlenme tesisinde araç yıkayan 4 işçi, dışarıda ısınmak için soba kovasının içinde ateş yaktı. İşçiler, kovanın içinde közlerin kalmasının ardından kovayı içeri aldı. İşçiler, gece uyurken, bugün öğlen olmasına rağmen haber alamayan arkadaşları, konteyner eve geldi. Afgan işçileri baygın gören arkadaşları, 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Müdahalede bulunulan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı, incelemelerde bulundu. İşçilerin çalıştığı işletmenin sahibi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sakarya kovanın içinde yaktıkları ateş 1 işçiyi zehirledi, 3 işçi hastanelik oldu

Hendek, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehir şehir gezen çift, kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı 16 yaşındaki genç, çocuk odasında televizyon izlerken bir anda kanlar içerisinde kaldı İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu

Son Dakika Haberleri
01:14 Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
01:12 Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
01:10 Spor denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına antalya'da devam etti - Son Dakika
01:08 Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü - Son Dakika
01:07 Karabük'te eğitime kar engeli (2) - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 01:19:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya kovanın içinde yaktıkları ateş 1 işçiyi zehirledi, 3 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]