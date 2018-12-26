Son Dakika Haberleri: Sakarya Liseli Futbolcular Sahada Tekme-Tokat Kavga Etti

Sakarya Liseli Futbolcular Sahada Tekme-Tokat Kavga Etti

32 dakika önce

Adapazarı'nda karşı karşıya geldikleri bir futsal maçında tartışan rakip liseli futbolcular, sahanın ortasında tekme-tokat kavga etti.

Adapazarı'nda karşı karşıya geldikleri bir futsal maçında tartışan rakip liseli futbolcular, sahanın ortasında tekme-tokat kavga etti.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Adapazarı Yenikent Spor Salonu'nda meydana geldi. Liselerarası Futsal İl Birinciliği ikinci tur müsabakasında, Sapanca Anadolu Lisesi ve Özel Ada Mektep Lisesi karşı karşıya geldi. Müsabakanın bitiş düdüğü çaldığı sırada iki takımın oyuncuları arasında sözlü tartışma çıktı. Sahada tansiyon yükselince, iki takımdan bazı oyuncular kavga etmeye başladı.

Araya giren takım arkadaşları da kendilerini tekme ve yumrukların içinde buldu. Yaşanan arbedeyi ayırmak isteyen bazı öğretmenler de yine tekme ve yumrukların hedefi oldu. Birkaç dakika kadar süren arbede, tribünden gelen diğer öğretmenlerin müdahalesiyle son buldu. Oyuncular güçlükle ayrılırken, kavga anı, cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Maç sonunda, hakem, kavgaya karışan öğrencilerin isimlerini tespit ederek rapor tuttu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:44 Kaynak: DHA

Adapazarı, kavga, Güncel
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