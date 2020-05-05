SAKARYA Mağazada mahsur kalan kediyi besledi - Son Dakika

Mağazada mahsur kalan kediyi besledi

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kapalı bir mağazanın içinde mahsur kalan kediyi fark eden esnaf, kağıdın üzerine mama koyarak kapının altından kediyi besledi.

Akyazı'da esnaflık yapan Şeref Tekin, İnönü Mahallesi Değirmenler Caddesi üzerindeki dükkanını açmak için gittiğinde komşusunun dükkanı içinde mahallede baktıkları kedinin olduğunu fark etti. Şeref Tekin koronavirüs nedeniyle dükkanların geç açılması sebebiyle komşusunun dükkanında mahsur kalan kediyi kağıdın üzerine mama koyarak kapı altından besledi. Dükkan sahibinin gelmesiyle kedi dışarı çıktı.

Şeref Tekin, "Sabah saatlerinde dükkanımızı açtık. Sokak hayvanları için mama bulunduruyoruz. Bir hamile kedimiz var ve yan dükkanda mahsur kaldığını gördüm. Koronavirüs nedeniyle dükkanlar geç açılıyor diye kapının altından mama vererek besledim. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım, bunlar dilsiz hayvanlar olduğu için bunların vebali çok büyük." dedi.