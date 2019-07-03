Son Dakika Haberleri: SAKARYA Mağazanın camını taşla kırıp, telefonları çaldılar
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SAKARYA Mağazanın camını taşla kırıp, telefonları çaldılar

21 dakika önce

Mağazanın camını taşla kırıp, telefonları çaldılarAdapazarı'nda, mağazanın camını taşla kıran hırsızlar 50 bin TL değerinde telefon, tablet ve bilgisayar çaldı.

Mağazanın camını taşla kırıp, telefonları çaldılar
Adapazarı'nda, mağazanın camını taşla kıran hırsızlar 50 bin TL değerinde telefon, tablet ve bilgisayar çaldı.
Olay, saat 04.00 sıralarında, Adapazarı'nın en işlek caddesi olan Çark Caddesi'nde meydana geldi. Bir cep telefonu mağazasının camını taşla kırarak içeri giren hırsızlar, vitrindeki yaklaşık 50 bin TL değerindeki telefon, tablet ve bilgisayarları çalıp, araçla kaçtı. ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mağazadaki ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İş yeri sahibi Ertaç Savaş, hırsızların 4 kişi olduğunu belirterek, Taş ile camı patlatıp girmişler. Teşhir mallarımı çalmışlar. Polisten aldığımız bilgiye göre silahlı oldukları söyleniyor. 50 bin TL civarı bir zarar olduğunu tahmin ediyorum dedi.
SAKARYA Mağazanın camını taşla kırıp, telefonları çaldılar
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:54 Kaynak: DHA
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