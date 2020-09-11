SAKARYA Maske takmayanlara karantina ve kitap okuma cezası - Son Dakika

Maske takmayanlara karantina ve kitap okuma cezası

SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'da maske takmayan 65 kişiye ceza yazıldığını ve 3 gün karantina ile en az 10 kitap okuma zorunluluğu getirdiklerini belirtti.

Sakarya'da gerçekleştirilen koronavirüs tedbirleri denetimine katılan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Kaldırım paylaşımında, 'Bugün yaptığımız denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 900'er TL idari para cezası verilmiş. 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma uygulaması getirilmiştir. Bu tedbirleri ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.