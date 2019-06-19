Son Dakika Haberleri: Sakarya mayısta 485 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi
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Sakarya mayısta 485 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

24 dakika önce

Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, ocak-mayıs aylarında dış satımını 5 yıl öncesinin aynı dönemine göre ortalama yüzde 87 artırdı.

Sakarya mayısta 485 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi, System.String[]
Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, ocak-mayıs aylarında dış satımını 5 yıl öncesinin aynı dönemine göre ortalama yüzde 87 artırdı. Sakarya, mayısta 485 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:18 
Türkiye, İhracat, Sakarya, Ekonomi
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