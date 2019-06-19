Sakarya mayısta 485 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi
24 dakika önce
Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, ocak-mayıs aylarında dış satımını 5 yıl öncesinin aynı dönemine göre ortalama yüzde 87 artırdı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:18
'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya
, ocak-mayıs aylarında dış satımını 5 yıl öncesinin aynı dönemine göre ortalama yüzde 87 artırdı. Sakarya, mayısta 485 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi.
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