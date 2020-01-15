Sakarya merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti - Son Dakika

Sakarya merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti

6 saat önce

Merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar ettiSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Mert Özdemir (41) evde merdiven korkuluklarını bağladığı ipe kendini asarak yaşamına son verdi.

Merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Mert Özdemir (41) evde merdiven korkuluklarını bağladığı ipe kendini asarak yaşamına son verdi.

Serdivan İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Mert Özdemir, bugün öğle saatlerinde annesinin evden ayrılmasının ardından kendisini merdiven korkuluklarına bağladığı ipe astı. Yaklaşık 2 saat sonra eve dönen anne Ümran Özdemir oğlunun kendini astığını görünce çığlıklar attı. Eve gelen komşularının haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Mert Özdemir'in hayatını kaybettiği belirledi.

Yaklaşık 3,5 yıl önce eşinden ayrılarak ailesinin yanına taşınan ve işsiz olan Mert Özdemir'in bir süredir psikolojik destek aldığı öğrenildi. Özdemir'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti

Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı ve Esra Erol, intihara müdahale etti! Stüdyoyu bırakıp olay yerine koştular
Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı Diyarbakır intihar eden arkeolog merve'nin ağabeyinden iddialar Ağabeyinin evinin penceresinden atlayarak intihar eden Merve'nin ölümüyle ilgili korkunç iddialar

Son Dakika Haberleri
01:52 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (3) - Son Dakika
01:49 Koluna şırınga ile sıvı madde enjekte eden hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika
01:36 Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
01:34 Samsun'da narkotik uygulamasında 39 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
01:16 Siirt'te araçlarıyla karda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 01:57:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]