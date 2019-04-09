Sakarya Merkezli 17 İlde Terör Örgütü Deaş'a Yönelik Operasyonda 27 Şüpheli Gözaltına Alındı.
1 saat önce
Sakarya merkezli 17 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:49 Kaynak: AA
merkezli 17 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
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