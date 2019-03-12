Sakarya Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 47 Gözaltı
27 dakika önce
Sakarya'da merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya
'da merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Sakarya merkezli İstanbul
, Ankara
, Eskişehir
illerini de kapsayan FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine finans sağlama, örgüt üyelerinin dirençlerini diri tutma ve yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde bulunan örgüt üyelerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:56 Kaynak: İHA
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