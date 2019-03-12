Son Dakika Haberleri: Sakarya Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 47 Gözaltı

Sakarya Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 47 Gözaltı

27 dakika önce

Sakarya'da merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 47 Gözaltı, System.String[]
Sakarya'da merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sakarya merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir illerini de kapsayan FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine finans sağlama, örgüt üyelerinin dirençlerini diri tutma ve yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde bulunan örgüt üyelerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

Sakarya, Güncel
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