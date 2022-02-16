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Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

16.02.2022 15:49
Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Sakarya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, haklarında daha önce FETÖ/PDY'ye üye olmaktan işlem yapılan, tutuklandıktan sonra cezaevinden çıkan şahısların da aralarında olduğu şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Sakarya, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Konya ve Şırnak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ile yasaklı kitap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Sakarya, Polis, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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