Sakarya merkezli "bungalov" dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya merkezli "bungalov" dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

30.05.2022 12:02
Sakarya merkezli "bungalov" dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da farklı "bungalov" evlerin fotoğraflarıyla sosyal medyadan sahte satış yaparak 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da farklı "bungalov" evlerin fotoğraflarıyla sosyal medyadan sahte satış yaparak 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Akyazı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde yaşayan ve Sapanca'da sosyal medya üzerinden bungalov tatili alan vatandaşların, dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Farklı bungalov evlerin fotoğraflarıyla sahte sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden satış yapıldığını tespit eden Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müşterilere Sapanca ilçesinde boş bir arazi konumunun paylaşıldığı bilgisine ulaştı.

Aralarında İzmir, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu şimdiye kadar yaklaşık 20 ilden 160'a yakın kişinin dolandırıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin belirlenmesi için çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri ve kimliklerini belirleyen polis ekipleri, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda zanlılar A.Ç. (31), E.Ç. (25), B.C. (25), F.A. (24), K.K. (24) ve U.A'yı (18) gözaltına aldı.

Polis ekipleri, soruşturma sırasında şüphelilerin dolandırıcılıkla yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini ve bu paraları eğlence amaçlı harcadıklarını tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Başka suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden E.Ç, B.C, F.A. ve U.A. tutuklandı, K.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan dolandırılanlar arasında kanser hastası eşini tatile getirmek isteyen vatandaş ile Gaziantep'te yaşayan ve Sapanca'da sevgilisine evlilik teklifi organize etmeye çalışan kişinin de olduğu öğrenildi.

Sakarya merkezli bungalov dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Sakarya merkezli bungalov dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Sakarya merkezli bungalov dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya merkezli 'bungalov' dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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