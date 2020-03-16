Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Mart'ta Sakarya, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Sakarya Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 1 kadın zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.