Sakarya merkezli "ByLock" operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya merkezli 'ByLock' operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Sakarya merkezli "ByLock" operasyonunda 1 tutuklama

6 saat önce

Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya merkezli

Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Mart'ta Sakarya, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Sakarya Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 1 kadın zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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