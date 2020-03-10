Sakarya merkezli "ByLock" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya merkezli 'ByLock' operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya merkezli "ByLock" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya merkezli

Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda "ByLock" kullandığı öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, Nevşehir ve Ankara'da yakalanan 2 zanlının kente getirileceği öğrenildi.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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