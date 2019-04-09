Son Dakika Haberleri: Sakarya Merkezli Deaş Operasyonu

Sakarya Merkezli Deaş Operasyonu

8 dakika önce

Sakarya merkezli 17 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

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Sakarya merkezli 17 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sakarya merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:39 Kaynak: AA
Sakarya, Güncel
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