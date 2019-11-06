Son Dakika Haberleri: Sakarya merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 11 gözaltı
Son Dakika Güncel Sakarya merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 11 gözaltı

Sakarya merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 11 gözaltı

7 saat önce

Sakarya merkezli 4 ilde araç alım-satımında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Sakarya merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 11 gözaltı, System.String[]

Sakarya merkezli 4 ilde araç alım-satımında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, araç alım-satımında dolandırıcılık yapılmasına yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapılırken, Başsavcılıkça dolandırıcılık şebekesine yönelik 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Sakarya, Bolu, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri ve firari zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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