Sakarya merkezli FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya merkezli FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' operasyonu - Son Dakika

Sakarya merkezli FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" operasyonu

6 saat önce

Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Sakarya merkezli FETÖ'nün

Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden N.K. ve Y.K, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, A.D.K, E.S, M.M, M.T. ve Y.S. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya'da 18 Şubat'ta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Sakarya, Sivas, Bursa ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen uzman çavuş A.D.K, uzman erbaşlar N.K. ve Y.K, astsubay E.S, görevinden istifa eden yüzbaşı M.M, emekli astsubay M.T. ve sözleşmesi yenilenmeyen uzman çavuş Y.S. yakalanmıştı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:28 Kaynak: AA
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