Üye Girişi
Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

16.02.2022 16:45
Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nün, FETÖ üyelerine yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nün, FETÖ üyelerine yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Aralarında daha önceden FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan işlem yapılan, tutuklandıktan sonra cezaevinden çıkan kişilerin de olduğu şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulunduklarının tespit edilmesiyle Sakarya, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Konya ve Şırnak'ta gerçekleşen operasyonlarla 20 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, yasaklanmış kitap ve dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.


YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
15:49 Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi! 35 yıl hapsi istendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:51:42. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement