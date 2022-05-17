Son dakika! Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

SAKARYA merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Sakarya, Amasya, Bursa ve Edirne'de, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 8'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.