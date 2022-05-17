Son dakika! Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

17.05.2022 18:00
Son dakika! Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haberi... SAKARYA merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Sakarya, Amasya, Bursa ve Edirne'de, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 8'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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