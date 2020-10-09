Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

09.10.2020 20:41
Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 6 zanlı tutuklandı, System.String[]

Sakarya merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Sakarya merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise sağlık kontrolünden geçirilerek gruplar halinde adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan 16 şüpheliden biri serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 15 zanlıdan ikisi tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adliyeye getirilen ve savcılıktaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü adli kontrol hükümleriyle salıverildi.

Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma içerisine giren, "hücre ve öğrenci evleri" adı altında faaliyet gösterdiği, örgüte eleman ve maddi destek sağladığı belirlenen 29 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sakarya merkezli Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 25 zanlı gözaltına alınmıştı.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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