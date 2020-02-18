Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 7 eski askeri personel yakalandı.

Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 7 eski askeri personel yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya, Sivas, Bursa ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen uzman çavuş A.D.K, uzman erbaşlar N.K. ve Y.K, astsubay E.S, görevinden istifa eden yüzbaşı M.M, emekli astsubay M.T. ve sözleşmesi yenilenmeyen uzman çavuş Y.S. gözaltına alındı.

Sakarya'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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