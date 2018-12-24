Son Dakika Haberleri: Sakarya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sakarya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

18 dakika önce

Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 17 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Sakarya, Hakkari, Uşak ve Bolu'da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden "ByLock" kullandığı tespit edilen mühendis ile 1 muvazzaf astsubay tutuklandı, 2 muvazzaf astsubay ile meslekten ihraç edilen bir polis etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla salıverildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 17 Aralık'ta aralarında "mahrem askeri yapılanması"nda olduğu tespit edilen askerlerin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Sakarya, Hakkari, Uşak ve Bolu'da düzenlenen operasyonda 2'si örgütün "mahrem yapılanması"nda olduğu tespit edilen 3 muvazzaf astsubay, "ByLock" kullandığı tespit edilen bir mühendis ile meslekten ihraç edilen bir polis gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:07 Kaynak: AA

Aralık, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım

Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:25:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]