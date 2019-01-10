Sakarya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
38 dakika önce
Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sakarya
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "mahrem askeri yapılanması"nda olduğu tespit edilenlerin de olduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, Sakarya, Ankara
, Bursa
ve İstanbul
'da düzenlenen operasyonda, "mahrem yapılanma"da olduğu tespit edilen muvazzaf üsteğmen ve KHK ile kapatılan askeri okul öğrencisi ile bir öğretmen ve 4 serbest meslek sahibi şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüphelilerden muvazzaf üsteğmen ile askeri okul öğrencisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:24 Kaynak: AA
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