Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama

6 saat önce

Sakarya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

Sakarya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan biri kadın 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan erkek şüpheli tutuklandı, kadın şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sakarya merkezli 2 ilde 10 Şubat'ta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı iddia edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılar, Sakarya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüşvet gerekçesiyle tutuklanan CZN Burak'ın annesi ifadesinde suçlamaları kabul etmedi
Mehmetçik'in kafa kamerasından gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilme anı 'Bager' kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı 24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:04:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]