Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Sakarya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Sakarya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda "ByLock" kullandığı öne sürülen 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, Eskişehir'de yakalanan zanlının kente getirileceği öğrenildi.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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