Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
17.11.2020 14:07
Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyetler gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli, Sakarya kent merkezi ve ilçeleriyle Kocaeli'de eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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