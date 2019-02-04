Son Dakika Haberleri: Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

1 saat önce

Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması, System.String[]
Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf üsteğmen, astsubay, uzman çavuş ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:47 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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