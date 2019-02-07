Son Dakika Haberleri: Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

33 dakika önce

Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması, System.String[]
Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuş 7 kişi ile KHK ile kapatılan 5 askeri okul öğrencisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden muvazzaf 2 astsubay ve 1 üsteğmen tutuklandı, 5 askeri okul öğrencisi, 2 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 Şubat'ta, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 12 şüpheli Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:08 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü Enes Kanter'in Dana Brooke ile İlişkisi Olay Oldu Bakan Gül'den, 'Gülen Mısır'a Kaçacak' İddiasına Yanıt Verdi

İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 18:41:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]