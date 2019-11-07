Son Dakika Haberleri: Sakarya merkezli oto dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Sakarya merkezli oto dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya merkezli oto dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Sakarya merkezli 4 ilde araç alım satımında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sakarya merkezli oto dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Sakarya merkezli 4 ilde araç alım satımında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, araç alım satımında dolandırıcılık yapılmasına yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüphelinin ardından bir şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca araç alım satımında dolandırıcılık yapılmasına yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Sakarya, Bolu, Kocaeli ve Bursa'da dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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